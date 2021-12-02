Дискриминационная политика власти в "зеленой" энергетике закрывает Украину для иностранных инвестиций, - эксперт

Соответствующим образом он прокомментировал заявления властей о намерениях построить новые энергоблоки АЭС, для которых нужно привлечь 10 млрд долларов инвестиций.

"Я себе как-то слабо представляю, 10 млрд долларов, условно говоря нужно. Кто профинансирует? Кто профинансирует смотря на то, какая в Украине тарифная политика. Кто профинансирует, смотря на то, что в Украине нет абсолютно никакой прозрачности, - сказал Прокип. - Когда у нас каждый год может меняться политика (в "зеленой энергетике", - ред.), а могут вообще случаться какие-то вещи, когда какие-то заявления полностью обрушивают рынки или статус отдельных игроков. То есть это вообще плохо влияет".