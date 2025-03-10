Дискові та барабанні гальма авто: що дає кращий результат

Ті з водіїв, які відрізняють ці два типи гальм між собою, часто вважають барабанні геть не гідними сучасного авто. А ті, хто таких глибоких пізнань не має, спокійно їздять з барабанами, не маючи до них жодних претензій. То який тип гальм краще?

Про те, чи варто бажати неодмінно дискових гальм для свого авто, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Попри всі досягнення електронних систем безпеки, які допомагають водієві керувати уповільненням і гальмуванням машини, врешті решт кожне колесо зупиняє гальмо одного з двох типів – як і півстоліття тому. Йдеться про дискові та барабанні гальмівні механізми коліс.

Чому диски і чому барабани

Отже, механізми, що гальмують кожне з коліс машини, бувають двох типів – барабанні і дискові. Відмінність у формі деталі, що обертається разом з колесом і яку загальмовує гальмівна система. В обох випадках це кругле робоче тіло, на яке тиснуть гальмівні колодки. І диск, і барабан дають колодкам змогу прослизати, по мірі уповільнення це прослизання зменшуючи – в чому, власне, і є сутність будь-яких гальм.

Барабанні механізми гальм

У барабанних механізмів на маточині є циліндр – той самий барабан. Він обертається разом с колесом, а зсередини до нього гідравліка з силою притискує дві колодки. Оскільки колодки своїм тиском мов розпирають циліндр, його роблять міцним, з масивного металу, відтак він виходить важким і недешевим. Зазвичай сам барабан служить довго і його собівартість особливо не дається взнаки. А от зайва вага непідресореної маси барабана і колодок частково погіршує плавність ходу. І хоча конструктори вміють компенсують ці зайві кількасот грамів налаштуваннями амортизаторів та пружин підвіски, зайва вага на борту не дуже корисна.

Крім того, механізм барабанного гальма має цілий комплект додаткових деталей, які забезпечують переміщення колодок, та набір пружин, які вертають їх у нульове положення. На сучасних авто барабанні гальма використовуються тільки біля задніх коліс, тому в них же розміщується механізм стоянкового гальма, який використовує той самий барабан і ті самі колодки, маючи при тому окремий привід.

Серед плюсів "барабанів" те, їхні компоненти зношуються у кілька разів повільніше, ніж "диски". А ще деталі барабанного механізму прості з точки зору виробництва, тому вони більш дешеві і більш ремонтопридатні.

Повторимось, що останні півстоліття на легкових авто барабанні гальма використовуються тільки на задніх колесах. Причина у тому, що задні колеса набагато менше передніх задіяні у процесі гальмування, і ефективності барабанних систем тут цілком достатньо.

Дискові гальма

Головна відмінність дискових механізмів у тому, що замість барабану в них плаский диск, який з двох боків стискується парою колодок. Диск має невелику металоємність, він швидко розсіює тепло і довше не загрожує кипінням робочої рідини від перегріву. Тут немає пружин та деталей, які повертають колодки в розгальмоване положення. У первинне положення колодки повертаються під впливом пружності гумової манжети, тому в цих системах більші вимоги до стану і чистоти деталей.

На перший погляд дискова схема простіша, але потребує досконаліших технологій при виробництві, бо тут є деталі з високою точністю розмірів та вузли з мінімальними зазорами, які легко порушуються – скажімо, через іржу.

Коли дискові механізми використана на задніх колесах, до них прилаштовують систему стоянкового гальма, що викликає ускладнення вузла, часто значне – так що іноді для спрощення до диску додають ще й окремий барабан – виключно для ручника.

Коротко

Так, дискові гальма більш ефективні за однакових умов порівняння з барабанними. Проте ці умови зовсім різні на різних авто і навіть на різних осях однієї машини. Сучасні методи проектування дозволяють конструкторам без проблем розраховувати такий барабанний механізм, щоб він забезпечував потрібну інтенсивність гальмування машини. І якщо у вас не заряджене спорткупе, а звичайна сімейна машина, будьте певні, що штатних заводських барабанів (звісно, на задній осі) вам буде цілком достатньо.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.