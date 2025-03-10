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Дискові та барабанні гальма авто: що дає кращий результат

Понеділок 10 березня 2025 11:15
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Дискові та барабанні гальма авто: що дає кращий результат Фото: дискові та барабанні гальма авто (media.vw.com)
Автор: Константин Широкун

Ті з водіїв, які відрізняють ці два типи гальм між собою, часто вважають барабанні геть не гідними сучасного авто. А ті, хто таких глибоких пізнань не має, спокійно їздять з барабанами, не маючи до них жодних претензій. То який тип гальм краще?

Про те, чи варто бажати неодмінно дискових гальм для свого авто, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Попри всі досягнення електронних систем безпеки, які допомагають водієві керувати уповільненням і гальмуванням машини, врешті решт кожне колесо зупиняє гальмо одного з двох типів – як і півстоліття тому. Йдеться про дискові та барабанні гальмівні механізми коліс.

Чому диски і чому барабани

Отже, механізми, що гальмують кожне з коліс машини, бувають двох типів – барабанні і дискові. Відмінність у формі деталі, що обертається разом з колесом і яку загальмовує гальмівна система. В обох випадках це кругле робоче тіло, на яке тиснуть гальмівні колодки. І диск, і барабан дають колодкам змогу прослизати, по мірі уповільнення це прослизання зменшуючи – в чому, власне, і є сутність будь-яких гальм.

Барабанні механізми гальм

У барабанних механізмів на маточині є циліндр – той самий барабан. Він обертається разом с колесом, а зсередини до нього гідравліка з силою притискує дві колодки. Оскільки колодки своїм тиском мов розпирають циліндр, його роблять міцним, з масивного металу, відтак він виходить важким і недешевим. Зазвичай сам барабан служить довго і його собівартість особливо не дається взнаки. А от зайва вага непідресореної маси барабана і колодок частково погіршує плавність ходу. І хоча конструктори вміють компенсують ці зайві кількасот грамів налаштуваннями амортизаторів та пружин підвіски, зайва вага на борту не дуже корисна.

This $57k EV Comes With Drum Brakes For an Unexpected Reason

Крім того, механізм барабанного гальма має цілий комплект додаткових деталей, які забезпечують переміщення колодок, та набір пружин, які вертають їх у нульове положення. На сучасних авто барабанні гальма використовуються тільки біля задніх коліс, тому в них же розміщується механізм стоянкового гальма, який використовує той самий барабан і ті самі колодки, маючи при тому окремий привід.

Серед плюсів "барабанів" те, їхні компоненти зношуються у кілька разів повільніше, ніж "диски". А ще деталі барабанного механізму прості з точки зору виробництва, тому вони більш дешеві і більш ремонтопридатні.

Повторимось, що останні півстоліття на легкових авто барабанні гальма використовуються тільки на задніх колесах. Причина у тому, що задні колеса набагато менше передніх задіяні у процесі гальмування, і ефективності барабанних систем тут цілком достатньо.

Дискові гальма

Головна відмінність дискових механізмів у тому, що замість барабану в них плаский диск, який з двох боків стискується парою колодок. Диск має невелику металоємність, він швидко розсіює тепло і довше не загрожує кипінням робочої рідини від перегріву. Тут немає пружин та деталей, які повертають колодки в розгальмоване положення. У первинне положення колодки повертаються під впливом пружності гумової манжети, тому в цих системах більші вимоги до стану і чистоти деталей.

На перший погляд дискова схема простіша, але потребує досконаліших технологій при виробництві, бо тут є деталі з високою точністю розмірів та вузли з мінімальними зазорами, які легко порушуються – скажімо, через іржу.

Коли дискові механізми використана на задніх колесах, до них прилаштовують систему стоянкового гальма, що викликає ускладнення вузла, часто значне – так що іноді для спрощення до диску додають ще й окремий барабан – виключно для ручника.

Car Brakes, An Anatomy Lesson - Dobbs Tire & Auto Centers

Коротко

Так, дискові гальма більш ефективні за однакових умов порівняння з барабанними. Проте ці умови зовсім різні на різних авто і навіть на різних осях однієї машини. Сучасні методи проектування дозволяють конструкторам без проблем розраховувати такий барабанний механізм, щоб він забезпечував потрібну інтенсивність гальмування машини. І якщо у вас не заряджене спорткупе, а звичайна сімейна машина, будьте певні, що штатних заводських барабанів (звісно, на задній осі) вам буде цілком достатньо.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre і Motor.

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