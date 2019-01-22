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Директора вуза в Волынской области задержали на взятке

Новости » Общество    22.01.2019 - 05:00
Директора вуза в Волынской области задержали на взятке
Фото: задержание на взятке (Нацполиция)

Директор требовал деньги за установку кофе-автоматов

В Волынской области директора высшего учебного заведения поймали на взятке в 12 тыс. гривен. Ою этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления защиты экономики в Волынской области.

Установлено, что директор требовал эти деньги за то, что не будет препятствовать установке кофейных автоматов в учебном заведении. Его задержали на месте преступления сразу после получения денег в понедельник, 21 января.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Сотрудники правоохранительных органов ведут работу над тем, чтобы сообщить директору учебного заведения о подозрении.

 

Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Хмельницкой области мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы за попытку дать взятку полицейскому.

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