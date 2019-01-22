ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Директора ВНЗ у Волинській області затримали на хабарі

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 05:00
Директора ВНЗ у Волинській області затримали на хабарі
Фото: затримання на хабарі (Нацполиция)

Директор вимагав гроші за встановлення каво-автоматів

У Волинській області директора вищого навчального закладу спіймали на хабарі у 12 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління захисту економіки у Волинській області.

Встановлено, що директор вимагав ці гроші за те, що не буде перешкоджати встановленню кавових автоматів в навчальному закладі. Його затримали на місці злочину відразу після отримання грошей у понеділок, 21 січня.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою".

Співробітники правоохоронних органів зараз ведуть роботу над тим, щоб повідомити директору навчального закладу про підозру.

 

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькій області чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за спробу дати хабар поліцейському.

СБУ викрила у Донецькій області угрупування вимагачів В Вінниці затримали на хабарі офіцера поліції
Новини України взяткавымогательство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся