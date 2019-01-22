Директора ВНЗ у Волинській області затримали на хабарі

Фото: затримання на хабарі (Нацполиция)

Директор вимагав гроші за встановлення каво-автоматів

У Волинській області директора вищого навчального закладу спіймали на хабарі у 12 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління захисту економіки у Волинській області.

Встановлено, що директор вимагав ці гроші за те, що не буде перешкоджати встановленню кавових автоматів в навчальному закладі. Його затримали на місці злочину відразу після отримання грошей у понеділок, 21 січня.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою".

Співробітники правоохоронних органів зараз ведуть роботу над тим, щоб повідомити директору навчального закладу про підозру.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькій області чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі за спробу дати хабар поліцейському.