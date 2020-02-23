Директора одного из заводов концерна "Укроборонпром" задержали на взятке

Сотрудники военной прокуратуры задержали на взятке в 5 тысяч долларов директора Шосткинского казенного завода "Звезда". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

Данную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и далее - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Фото: задержание директора на взятке

"21.02.2020 задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США директором Казенного предприятия "Шосткинский казенный завод Звезда", - информируют в прокуратуре.

В частности, 21 февраля директора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, неправомерная выгода была изъята.

"22.02.2020 задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом избрана ему мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - указано в сообщении.

Напомним, в комплексе зданий ГП "Укроборонсервис" прошли обыски по делу о нанесении убытков государству. По данным следствия, должностные лица нанесли государству значительные убытки. Кроме того, они могут быть причастны к присвоению, растрате и завладению чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

Как писало РБК-Украина, в конце января в Киеве правоохранители задержали на получении взятки начальника юридического отдела государственного предприятия "Завод "Генератор" ГП "Укроборонпром".