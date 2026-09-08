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У директора клініки в Києві 23 рази вистрілив військовий у СЗЧ, - Нацполіція

21:13 08.09.2026 Вт
2 хв
Затриманому вже повідомили про підозру, йому загрожує довічне позбавлення волі
aimg Валерій Ульяненко
Фото: військовий в СЗЧ 23 рази вистрілив у директора клініки (Getty Images)

Нападником, який влаштував стрілянину біля клініки репродуктології у Києві та важко поранив її директора, виявився військовослужбовець у СЗЧ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Києва Дмитра Шумейка.

Зловмисника розшукали та затримали у Шевченківському районі столиці, де він переховувався у квартирі знайомого. Ним виявився 40-річний уродженець Полтавщини, військовослужбовець у СЗЧ. Під час обшуку у нього вилучили вогнепальну зброю.

"За попередньою версією слідства, причиною нападу міг стати конфлікт, пов’язаний із лікуванням дружини затриманого у цій клініці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та мотив злочину", - зазначив Шумейко.

Він розповів, що одразу після стрілянини в столиці розпочали спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання озброєного нападника.

До розшукових заходів залучили додаткові сили поліції Києва та бійців спецпідрозділу КОРД, які крок за кроком встановили особу підозрюваного та його місцеперебування.

Фото: затримання нападника на директора клініки в Києві (Нацполіція)

Фото: затримання нападника на директора клініки в Києві (Нацполіція)

Затриманому повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) ККУ. Максимальне покарання за санкцією цієї статті передбачає довічне позбавлення волі.

Подробиці нападу

Подія сталася 3 вересня близько 10:00 біля входу до клініки репродуктології. Нападник підстеріг 71-річного директора закладу, коли той виходив з автомобіля, після чого відкрив по ньому вогонь.

Коли чоловік упав на землю, зловмисник підійшов ближче та продовжив стріляти. Загалом він здійснив щонайменше 23 постріли, після чого втік, вважаючи, що потерпілий загинув.

Попри численні поранення, чоловік вижив. Наразі він перебуває в реанімації під наглядом лікарів.

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