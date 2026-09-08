RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В директора клиники в Киеве 23 раза выстрелил военный в СЗЧ, - Нацполиция

21:13 08.09.2026 Вт
2 мин
Задержанному уже сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное лишение свободы
aimg Валерий Ульяненко
Фото: военный в СЗЧ 23 раза выстрелил в директора клиники (Getty Images)

Нападавшим, который устроил стрельбу возле клиники репродуктологии в Киеве и тяжело ранил ее директора, оказался военнослужащий в СЗЧ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко.

Злоумышленника разыскали и задержали в Шевченковском районе столицы, где он прятался в квартире знакомого. Им оказался 40-летний уроженец Полтавщины, военнослужащий в СЗЧ. Во время обыска у него изъяли огнестрельное оружие.

"По предварительной версии следствия, причиной нападения мог стать конфликт, связанный с лечением жены задержанного в этой клинике. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив преступления", - отметил Шумейко.

Он рассказал, что сразу после стрельбы в столице приступили к специальной полицейской операции по розыску и задержанию вооруженного нападающего.

К розыскным мерам привлекли дополнительные силы полиции Киева и бойцов спецподразделения КОРД, которые шаг за шагом установили личность подозреваемого и его местонахождение.

Фото: задержание напавшего на директора клиники в Киеве (Нацполиция)

Фото: задержание напавшего на директора клиники в Киеве (Нацполиция)

Задержанному сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) УКУ. Максимальное наказание по санкции настоящей статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Подробности нападения

Событие произошло 3 сентября около 10:00 у входа в клинику репродуктологии. Нападавший подстерег 71-летнего директора заведения, когда тот выходил из автомобиля, после чего открыл по нему огонь.

Когда мужчина упал на землю, злоумышленник подошел поближе и продолжил стрелять. В общей сложности он произвел по меньшей мере 23 выстрела, после чего скрылся, считая, что потерпевший погиб.

Несмотря на многочисленные ранения, мужчина выжил. В настоящее время он находится в реанимации под наблюдением врачей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевНациональная полиция