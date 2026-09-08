У директора клініки в Києві 23 рази вистрілив військовий у СЗЧ, - Нацполіція

Нападником, який влаштував стрілянину біля клініки репродуктології у Києві та важко поранив її директора, виявився військовослужбовець у СЗЧ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Києва Дмитра Шумейка.

Зловмисника розшукали та затримали у Шевченківському районі столиці, де він переховувався у квартирі знайомого. Ним виявився 40-річний уродженець Полтавщини, військовослужбовець у СЗЧ. Під час обшуку у нього вилучили вогнепальну зброю.

"За попередньою версією слідства, причиною нападу міг стати конфлікт, пов’язаний із лікуванням дружини затриманого у цій клініці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та мотив злочину", - зазначив Шумейко.

Він розповів, що одразу після стрілянини в столиці розпочали спеціальну поліцейську операцію з розшуку та затримання озброєного нападника.

До розшукових заходів залучили додаткові сили поліції Києва та бійців спецпідрозділу КОРД, які крок за кроком встановили особу підозрюваного та його місцеперебування.

Фото: затримання нападника на директора клініки в Києві (Нацполіція)

Фото: затримання нападника на директора клініки в Києві (Нацполіція)

Затриманому повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) ККУ. Максимальне покарання за санкцією цієї статті передбачає довічне позбавлення волі.

Подробиці нападу

Подія сталася 3 вересня близько 10:00 біля входу до клініки репродуктології. Нападник підстеріг 71-річного директора закладу, коли той виходив з автомобіля, після чого відкрив по ньому вогонь.