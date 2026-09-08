В директора клиники в Киеве 23 раза выстрелил военный в СЗЧ, - Нацполиция
Нападавшим, который устроил стрельбу возле клиники репродуктологии в Киеве и тяжело ранил ее директора, оказался военнослужащий в СЗЧ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко.
Злоумышленника разыскали и задержали в Шевченковском районе столицы, где он прятался в квартире знакомого. Им оказался 40-летний уроженец Полтавщины, военнослужащий в СЗЧ. Во время обыска у него изъяли огнестрельное оружие.
"По предварительной версии следствия, причиной нападения мог стать конфликт, связанный с лечением жены задержанного в этой клинике. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив преступления", - отметил Шумейко.
Он рассказал, что сразу после стрельбы в столице приступили к специальной полицейской операции по розыску и задержанию вооруженного нападающего.
К розыскным мерам привлекли дополнительные силы полиции Киева и бойцов спецподразделения КОРД, которые шаг за шагом установили личность подозреваемого и его местонахождение.
Фото: задержание напавшего на директора клиники в Киеве (Нацполиция)
Фото: задержание напавшего на директора клиники в Киеве (Нацполиция)
Задержанному сообщили о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) УКУ. Максимальное наказание по санкции настоящей статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Подробности нападения
Событие произошло 3 сентября около 10:00 у входа в клинику репродуктологии. Нападавший подстерег 71-летнего директора заведения, когда тот выходил из автомобиля, после чего открыл по нему огонь.
Когда мужчина упал на землю, злоумышленник подошел поближе и продолжил стрелять. В общей сложности он произвел по меньшей мере 23 выстрела, после чего скрылся, считая, что потерпевший погиб.
Несмотря на многочисленные ранения, мужчина выжил. В настоящее время он находится в реанимации под наблюдением врачей.