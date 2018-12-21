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Замдиректора ГБР Варченко допросили из-за "тиндер-скандала" с ее мужем

Новости » Политика    21.12.2018 - 15:09
Замдиректора ГБР Варченко допросили из-за "тиндер-скандала" с ее мужем
Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)

Роман Труба отрицает причастность к скандалу с Александром Варченко

Замдиректора Госбюро расследований (ГБР) Ольгу Варченко допросили из-за "тиндер-скандала" с ее мужем. Об этом РБК-Украина рассказал директор ГБР Роман Труба.  

В частности, Труба подчеркнул, что не имеет отношения к скандалу с Варченко, а расследованием  занимается другой правоохранительный орган.

"Я уверен, что будет установлена истина, и те люди, которые имеют отношение к этому скандалу, понесут ответственность. В этом уголовном производстве мой заместитель (Ольга Варченко, - ред.) допрашивался, принимал участие в следственных действиях, он мне постоянно докладывает о том, что расследование продвигается, и по завершению будут озвучены определенные данные", - добавил Труба.

Отметим, в ноябре разгорелся скандал после того, как студентка КПИ Наталья Бурейко в Facebook обвинила мужа Ольги Варченко - чиновника Национальной полиции Александра Варченко - в сексуальных домогательствах. Позже выяснилось, что он оказался жертвой информационной атаки.

В конце ноября за причастность к скандалу задерживали киевского политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко.

 

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