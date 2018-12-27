Директора ДБР перевірили на поліграфі

Фото: Роман Труба (РБК-Україна/Віталій Носач)

Йому поставили понад 100 запитань

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба відповідно до вимог законодавства пройшов психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.



Зазначається, що згідно із законодавством, до вступу на службу, а також не рідше одного разу на рік, працівники ДБР проходять перевірку на поліграфі.

Першим психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфу пройшов Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. Йому поставили більше 100 запитань, які стосувалися, зокрема, причетності до вчинення правопорушень, перебування на агентурному зв’язку в спецслужбах іншої держави, розголошення відомостей, які є конфіденційними.

"Негативної інформації щодо директора Бюро виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступними психофізіологічне дослідження пройдуть перший заступник директора Бюро Ольга Варченко, заступник директора Бюро Олександр Буряк, а також перший виконувач обов’язків керівника Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності - головного бухгалтера центрального апарату Бюро Ірина Новак.



Матеріали дослідження є конфіденційними та зберігатимуться в Управлінні внутрішнього контролю центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, заступника директора Держбюро розслідувань (ДБР) Ольгу Варченко допитали через "тіндер-скандал" з її чоловіком.

Раніше Труба повідомляв, що у Державному бюро розслідувань (ДБР) зареєстровано 843 кримінальних провадження.