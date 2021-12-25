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Директора "Гарпока" консультирует бывший адвокат Коломойского, - нардеп

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Киев, Суббота 25 декабря 2021 12:21
Директора "Гарпока" консультирует бывший адвокат Коломойского, - нардеп Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Исполняющего обязанности директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко в качестве советника консультирует адвокат Александр Сироткин, который ранее занимался поддержкой интересов различных направлений бизнеса олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

"Мало кто знает, но до недавно назначенного руководителя "Гарантированного покупателя" Андрею Пилипенко приставили советника Александра Сироткина. Он адвокат и в свое время "сопровождал" различные бизнес-направления Коломойского. Например, напитки "Биола", продуктовая марка "Щедро", - сказал Гончаренко.

При этом он напомнил, что "Гарантированный покупатель" - госпредприятие с многомиллиардным оборотом средств, которое еще и получает миллиарды кредитных средств от европейцев.

Напомним, председатель рабочей группы ВСК, нардеп Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, а также трейдеров электроэнергией.

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Игорь Коломойский
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