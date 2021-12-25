Директора "Гарпока" консультирует бывший адвокат Коломойского, - нардеп

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

"Мало кто знает, но до недавно назначенного руководителя "Гарантированного покупателя" Андрею Пилипенко приставили советника Александра Сироткина. Он адвокат и в свое время "сопровождал" различные бизнес-направления Коломойского. Например, напитки "Биола", продуктовая марка "Щедро", - сказал Гончаренко.

При этом он напомнил, что "Гарантированный покупатель" - госпредприятие с многомиллиардным оборотом средств, которое еще и получает миллиарды кредитных средств от европейцев.

Напомним, председатель рабочей группы ВСК, нардеп Валентин Наливайченко сообщил, что рабочая группа временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике установила конфликт интересов и факты возможной коррупции в действиях и.о. руководителя государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Наливайченко сообщил, что по результатам предварительной проверки декларации этого топ-чиновника он готовит обращение в НАБУ с требованием разоблачить производство по факту злоупотребления служебным положением в личных интересах руководителя государственного предприятия.

По информации ВСК, руководитель госпредприятия задекларировал действующие солнечные электростанции, станции, находящиеся на этапе строительства, а также трейдеров электроэнергией.