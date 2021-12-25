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Директора "Гарпоку" консультує колишній адвокат Коломойського, - нардеп

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Київ, Субота 25 грудня 2021 12:21
Директора "Гарпоку" консультує колишній адвокат Коломойського, - нардеп Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Виконуючого обов’язки директора держпідприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка в якості радника консультує адвокат Олександр Сироткін, який раніше займався підтримкою інтересів різних напрямків бізнесу олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Facebook.

"Мало хто знає, але до нещодавно призначеного керівника "Гарантованого покупця" Андрія Пилипенка приставили радника Олександра Сироткіна. Він адвокат і свого часу "супроводжував" різні бізнес-напрями Коломойського. Наприклад, напої "Біола", продуктова марка "Щедро", - сказав Гончаренко.

При цьому він нагадав, що "Гарантований покупець" - держпідприємство з багатомільярдним обігом коштів, яке ще й отримує мільярди кредитних коштів від європейців.

Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-чиновника він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.

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Ігор Коломойский
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