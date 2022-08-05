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Директор украинского офиса Amnesty International объявила об уходе

Фото: Оксана Покальчук (facebook.com/oksana.pokalchuk)
Автор: Сергей Новиков

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уходит из правозащитной организации. Решение связано со скандальной публикацией, которая содержит обвинения в адрес Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Я увольняюсь из Amnesty International в Украине. Это еще одна потеря, которую мне принесла война… Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что тут такого - осудить армию защитников", - отметила она.

По ее словам, она пыталась донести мнение украинского офиса, чтобы отчет о войне в Украине с упоминанием якобы ответственности ВСУ за гражданские жертвы был удален.

"Мы, со стороны украинского офиса, постоянно отмечали, что пресс-релиз, который организация выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Как мы отмечали, представители Amnesty International обратились в Миноборону с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого, сами того не желая, организация создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов", - подчеркнула Покальчук.

Напомним, накануне появился отчет Amnesty International, в котором говорится, что ВСУ ставят под угрозу жизни гражданского населения, якобы размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах.

Украинская сторона резко раскритиковала этот релиз, а президент Владимир Зеленский отметил, что Amnesty продемонстрировали аморальную избирательность.

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Amnesty International