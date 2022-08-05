Директор українського офісу Amnesty International оголосила про звільнення

"Я звільняюся з Amnesty International в Україні. Це ще одна втрата, яку мені принесла війна... Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш в країні, до якої увірвалися окупанти і рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що тут такого - засудити армію захисників", - зазначила вона.

За її словами, вона намагалася донести думку українського офісу, щоб звіт про війну в Україні зі згадуванням нібито відповідальності ЗСУ за цивільні жертви було видалено.

"Ми, з боку українського офісу, постійно відзначали, що прес-реліз, який організація випустила 4 серпня, повинен як мінімум досліджувати дві сторони і врахувати позицію Міноборони України. Як ми зазначали, представники Amnesty International звернулися до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь. В результаті цього, самі того не бажаючи, організація створила матеріал, що прозвучав як підтримка російських наративів", - підкреслила Покальчук.