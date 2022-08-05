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Директор українського офісу Amnesty International оголосила про звільнення

Фото: Оксана Покальчук (facebook.com/oksana.pokalchuk)
Автор: Сергей Новиков

Директор українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук йде з правозахисної організації. Рішення пов'язане зі скандальною публікацією, яка містить звинувачення на адресу Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Я звільняюся з Amnesty International в Україні. Це ще одна втрата, яку мені принесла війна... Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш в країні, до якої увірвалися окупанти і рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що тут такого - засудити армію захисників", - зазначила вона.

За її словами, вона намагалася донести думку українського офісу, щоб звіт про війну в Україні зі згадуванням нібито відповідальності ЗСУ за цивільні жертви було видалено.

"Ми, з боку українського офісу, постійно відзначали, що прес-реліз, який організація випустила 4 серпня, повинен як мінімум досліджувати дві сторони і врахувати позицію Міноборони України. Як ми зазначали, представники Amnesty International звернулися до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь. В результаті цього, самі того не бажаючи, організація створила матеріал, що прозвучав як підтримка російських наративів", - підкреслила Покальчук.

Нагадаємо, напередодні з'явився звіт Amnesty International, в якому говориться, що ЗСУ ставлять під загрозу життя цивільного населення, нібито розміщуючи бойову техніку і озброєння в школах і лікарнях.

Українська сторона різко розкритикувала цей реліз, а президент Володимир Зеленський зазначив, що Amnesty продемонстрували аморальну вибірковість.

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Amnesty International