Директор ЦРУ застеріг Захід від занепокоєння російським бряцанням ядерною зброєю

Під час дискусії з керівником Секретної розвідувальної служби Великобританії (MI6) Річардом Муром 7 вересня Бернс заявив, що, за оцінками ЦРУ, влада Росії, можливо, розглядала можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні восени 2022 року, і що він контактував з цього питання з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним.

Оцінка ЦРУ можливої готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні восени 2022 року відповідала посиленню російської риторики щодо ядерного протистояння на тлі успішних українських контрнаступальних операцій у Херсонській та Харківській областях. Проте ця риторика, швидше за все, була частиною рутинної інформаційної операції, спрямованої на стримування західної допомоги Україні в сфері безпеки, ніж показником готовності Росії застосувати ядерну зброю.

Кремль неодноразово посилався на ледве завуальовані загрози ядерної конфронтації між Росією та Заходом під час ключових моментів політичних дискусій Заходу щодо подальшої військової допомоги Україні, наприклад восени 2022 року, щоб викликати страх серед тих, хто приймає рішення.

ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи використає ядерну зброю в Україні чи деінде. В Інституті вважають відповідну риторику частиною зусиль Кремля сприяти самостримуванню Заходу та впливати на ключові моменти в політичних дебатах Заходу щодо підтримки України.