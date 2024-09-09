Директор ЦРУ предостерег Запад от обеспокоенности российским бряцанием ядерным оружием

В ходе дискуссии с руководителем Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричардом Муром 7 сентября Бернс заявил, что, по оценкам ЦРУ, власти России, возможно, рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия в Украине осенью 2022 года, и что он контактировал по этому вопросу директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным.

Оценка ЦРУ возможной готовности России применить тактическое ядерное оружие в Украине осенью 2022 года отвечала усилению российской риторики ядерного противостояния на фоне успешных украинских контрнаступательных операций в Херсонской и Харьковской областях. Однако эта риторика, скорее всего, являлась частью рутинной информационной операции, направленной на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности, чем показателем готовности России применить ядерное оружие.

Кремль неоднократно ссылался на едва завуалированные угрозы ядерной конфронтации между Россией и Западом во время ключевых моментов политических дискуссий Запада относительно дальнейшей военной помощи Украине, например, осенью 2022 года, чтобы вызвать страх среди принимающих решения.

ISW продолжает оценивать, что Россия вряд ли использует ядерное оружие в Украине или где-либо еще. В Институте считают соответствующую риторику частью усилий Кремля способствовать самосдерживанию Запада и влиять на ключевые моменты в политических дебатах Запада по поддержке Украины.