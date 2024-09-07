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Світ перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни, - розвідки США та Британії

США, Субота 07 вересня 2024 17:33
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Світ перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни, - розвідки США та Британії Фото: Світ перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

Британія та США вважають, що світ перебуває під найсерйознішою загрозою з часів Холодної війни. Причиною цьому є Російська Федерація.

Про це розповіли голова Секретної розвідувальної служби Британії (МІ6) Річард Мур та керівник ЦРУ Білл Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Очільники провідних розвідок у світі наголосили на безпрецедентній кількості загроз, з якими наразі стикаються їхні країни. За їхніми словами, нині міжнародний світовий порядок перебуває під "загрозою, якої ми не бачили з часів Холодної війни".

"ЦРУ та розвідка Британії разом протистоять напористій Росії та загарбницькій війні Путіна в Україні. Ми бачили, що це наближається, і змогли попередити міжнародну спільноту, щоб усі ми могли згуртуватися на захист України. Ми ретельно розсекретили деякі з наших секретів як нову та ефективну частину цих зусиль", - заявили глави МІ6 і ЦРУ.

Розвідники зауважили, що їхні відомства діють разом у протистоянні агресії Росії та війні Путіна проти України.

"Дотримуватися курсу важливіше, ніж будь-коли. Путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Дії Росії є грубим порушенням Статуту ООН і світових норм. Ми й надалі будемо допомагати нашим сміливим, рішучим партнерам з української розвідки. Ми пишаємося цим і захоплюємось стійкістю, інноваційністю та ентузіазмом України", - йдеться в їх спільній заяві.

Технології в війні

Водночас очільники розвідки наголосили, що нинішня війна в Україні продемонструвала вплив технологій на полі бою.

"Цей конфлікт продемонстрував, що технології, застосовані разом із надзвичайною хоробрістю та традиційною зброєю, можуть змінити хід війни. Війна в Україні стала першою у своєму роді, яка поєднала програмне забезпечення з відкритим кодом із передовими технологіями на полі бою... у такому неймовірному темпі та масштабі. Найбільше, це підкреслило необхідність адаптації, експериментів та інновацій", - додали вони.

Серед загроз автори також згадали Китай, який вони назвали "головним розвідувальним і геополітичним викликом XXI століття", та відродження ІДІЛ.

Нагадаємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну все частіше з'являються такі заяви, які наголошують що ситуація зараз "найскладніша" чи "найсерйозніша".

Зокрема минулого місяця комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Україну не можна залишати, адже наразі вона готується до найскладнішої зими.

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