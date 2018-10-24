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Директор ЦРУ вимагає у Туреччини записи у справі журналіста Хашкаджі

Новини » Політика    24.10.2018 - 12:13
Фото: Джина Хаспел (facebook.com gloria mbajekwel4)
Фото: Джина Хаспел (facebook.com gloria mbajekwel4)

Хаспел прибула до Туреччини, щоб зібрати відомості про вбивство журналіста

Директор ЦРУ Джина Хаспел вимагає у влади Туреччини аудіозаписи тортур і вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters.

Reuters при цьому посилається на чотири джерела.

Відзначається, що Хаспел прибула до Туреччини днем ​​раніше, щоб зібрати відомості про вбивство журналіста. Глава ЦРУ приїхала за дорученням президента Дональда Трампа, який залишився не задоволений раніше озвученої інформацією про хід справи.

Підкреслюється, що за результатами, які отримає керівник ЦРУ, Вашингтон буде приймати рішення щодо влади Саудівської Аравії. Трамп раніше підкреслив, що в будь-якому випадку США будуть вимагати покарання винних у вбивстві.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Сполучені Штати відкликають візи чиновників Саудівської Аравії, які причетні до смерті журналіста Джамаля Хашкаджі, а також розглядають можливість введення санкцій.

Як писало РБК-Україна раніше, наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассирі.

Агентство також раніше повідомляло, що у вівторок, 23 жовтня, стало відомо, що тіло убитого відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

США відкликають візи урядовців, що причетні до смерті Хашкаджі G7 закликали Саудівську Аравію розслідувати вбивство журналіста Хашкаджі
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