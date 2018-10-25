Директор ЦРУ прослушала записи допроса журналиста Хашкаджи, - WP

Фото: Джина Хаспел (facebook.com gloria mbajekwel4)

Запись может повлиять на решение США возложить ответственность за убийство журналиста на Эр-Рияд

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хаспел прослушала аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана в ходе допроса известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию от источников изданий The Washington Post и Reuters.

Отмечается, что Хаспел уже ознакомилась с записью в ходе ее визита в Турцию. Источники изданий, знакомые с аудиозаписью, подчеркивают, что она является "убедительной" и может повлиять на решение Штатов возложить ответственность за убийство Хашкаджи на Эр-Рияд.

Добавим также, что представители ЦРУ и турецкой разведки пока не комментируют информацию об ознакомл е нии Хаспел с аудиозаписью.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ЦРУ Джина Хаспел требует у властей Турции аудиозаписи пыток и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Сообщалось, что Хаспел прибыла в Турцию, чтобы собрать сведения об убийстве журналиста. Она приехала по поручению президента Дональда Трампа, который остался не доволен ранее озвученной информацией о ходе дела.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал попытку Саудовской Аравии скрыть убийство известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Так, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства Хашкаджи. Отмечалось, что для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.

Позже РБК-Украина сообщало, что тело убитого известного саудовского журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Еще позже появилась информация, что тело было расчленено, а лицо журналиста изуродовано.