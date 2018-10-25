Директор ЦРУ прослухала записи допиту журналіста Хашкаджі, - WP

Фото: Джина Хаспел (facebook.com gloria mbajekwel4)

Запис може вплинути на рішення США покласти відповідальність за вбивство журналіста на Ер-Ріяд

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джина Хаспел прослухала аудіозапис, який, як стверджується, був зроблений у ході допиту відомого опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі в саудівському консульстві в Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію від джерел видань The Washington Post і Reuters.

Відзначається, що Хаспел вже ознайомилася із записом у ході візиту до Туреччини. Джерела видань, знайомі з аудіозаписом, підкреслюють, що він є "переконливим" і може вплинути на рішення Штатів покласти відповідальність за вбивство Хашкаджі на Ер-Ріяд.

Додамо також, що представники ЦРУ і турецької розвідки поки не коментують інформацію про ознайомлення Хаспел з аудіозаписом.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ЦРУ Джина Хаспел вимагає у влади Туреччини аудіозаписи тортур і вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі. Повідомлялося, що Хаспел прибула до Туреччини, щоб зібрати відомості про вбивство журналіста. Вона приїхала за дорученням президента Дональда Трампа, який залишився незадоволений раніше озвученою інформацією про хід справи.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував спробу Саудівської Аравії приховати вбивство відомого опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.

Так, співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства Хашкаджі. Зазначалося, що для цього вони підібрали схожу на нього людину, яка гуляла в день убивства по місту.

Пізніше РБК-Україна повідомляло, що тіло убитого відомого саудівського журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Ще пізніше з'явилася інформація, що тіло було розчленоване, а обличчя журналіста знівечене.