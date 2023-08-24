Директор страхової компанії у Києві зливав окупантам наслідки "прильотів" по ТЕЦ

Контррозвідка СБУ провела у Києві та області багатоетапну спецоперацію. Спецслужбі вдалося викрити агента головного управління Генштабу РФ (відомого як ГРУ).

Шпигуном виявився директор департаменту однієї зі столичних страхових компаній. Росіяни завербували його після початку повномасштабного вторгнення.

Зрадник, прикриваючись страховим бізнесом, особисто зустрічався з керівниками київських енергопідприємств. Під час розмов він намагався вивідати інформацію про наслідки "прильотів" по українських об’єктах критичної інфраструктури. Найбільше його цікавили обстріли та технічний стан електростанцій у Києві.

Отримані дані шпигун передавав через месенджери "куратору" - кадровому співробітнику російського ГРУ. Цю інформацію окупанти використовували для підготовки та коригування ударів по ТЕЦ у період опалювального сезону.

СБУ затримала зрадника за місцем його проживання в одному із селищ Київської області. У нього знайшли телефон, який він використовував для підривної діяльності.

Шпигуну оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зрадник знаходиться за ґратами. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ викрила ще одного російського шпигуна у Києві (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила у Слов'янську зрадника, який передавав ворогу інформацію про ЗСУ. Ним виявився працівник одного із заводів

Також у Краматорську затримали адвоката, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами.

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