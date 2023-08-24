Директор страховой компании в Киеве сливал оккупантам последствия "прилетов" по ТЭЦ

Контрразведка СБУ провела в Киеве и области многоэтапную спецоперацию. Спецслужбе удалось разоблачить агента главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ).

Шпионом оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний. Россияне завербовали его после начала полномасштабного вторжения.

Предатель, прикрываясь страховым бизнесом, лично встречался с руководителями киевских энергопредприятий. Во время разговоров он пытался узнать информацию о последствиях "прилетов" по украинским объектам критической инфраструктуры. Больше всего его интересовали обстрелы и техническое состояние электростанций в Киеве.

Полученные данные шпион передавал через мессенджеры "куратору" - кадровому сотруднику российского ГРУ. Эту информацию оккупанты использовали для подготовки и корректировки ударов по ТЭЦ в период отопительного сезона.

СБУ задержала предателя по месту его жительства в одном из поселков Киевской области. У него был найден телефон, который он использовал для подрывной деятельности.

Шпиону объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас предатель находится за решеткой. Ему грозит пожизненное заключение.

Фото: СБУ разоблачила еще одного российского шпиона в Киеве (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила в Славянске предателя, который передавал врагу информацию об ВСУ. Им оказался работник одного из заводов

Также в Краматорске задержан адвокат, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами.

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