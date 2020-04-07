Директор "Оператора ГТС Украины" озвучил план закачки газа в ПХГ на зиму

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Из-за изменений в законодательстве пока неизвестно, кто будет закачивать газ

Сезон закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) уже начался, и на следующий сезон Украине необходимо закачать 2-3 млрд кубометров. Об этом генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Как напомнил Макогон, Украина закончила отопительный сезон 2019-2020 с запасами газа 15,9 млрд кубометров в ПХГ.

"С такими переходящими запасами газа для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать дополнительно 2-3 млрд кубометров", - написал он.

Однако, по его словам, открытым вопросом остается: кто будет создавать запас газа в ПХГ. "Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал "Нафтогаз", но будет ли он его создавать после отмены ПСО в этом году?" - отметил он.

По его мнению, нужно срочно вносить изменения в постановление Кабинета министров "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год".

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 31 марта 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) находилось 15,9 млрд куб. м природного газа. Это один из самых высоких показателей наполненности украинских хранилищ газа на конец марта за последние десять лет..

Напомним, Украина перед началом отопительного сезона закачала в хранилища рекордный за десять лет объем газа. Максимальный объем газа в ПХГ Украины на 31 октября 2019 года - 21,8 млрд кубометров.