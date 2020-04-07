Директор "Оператора ГТС України" озвучив план закачування газу в ПСГ на зиму

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Через зміни в законодавстві поки невідомо, хто буде закачувати газ

Сезон закачування в підземні сховища газу (ПСГ) вже почався, і на наступний сезон Україні необхідно закачати 2-3 млрд кубометрів. Про це генеральний директор "Оператора ГТС України" Макогон Сергій написав на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Макогон, Україна закінчила опалювальний сезон 2019-2020 з запасами 15,9 млрд кубометрів газу в ПСГ.

"З такими перехідними запасами газу для стабільного проходження наступного опалювального сезону потрібно закачати додатково 2-3 млрд кубометрів", - написав він.

Однак, за його словами, відкритим питанням залишається: хто буде створювати запас газу в ПСГ. "Зараз немає законодавчих вимог до учасників ринку створювати запас газу на зиму. Історично його створював "Нафтогаз", але чи буде він його створювати після скасування ПСО в цьому році?" - зазначив він.

На його думку, потрібно терміново вносити зміни в постанову Кабінету міністрів "Про затвердження розміру страхового запасу природного газу на 2020 рік".

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 31 березня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) перебувало 15,9 млрд куб. м природного газу. Це один з найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні десять років..

Нагадаємо, Україна перед початком опалювального сезону закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу. Максимальний обсяг газу в ПСГ України на 31 жовтня 2019 року - 21,8 млрд кубометрів.