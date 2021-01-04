Директор КМИС рассказал, какие темы больше всего объединяют и разъединяют украинцев

В последнее время украинцев объединяет отношение к России из-за того, что есть общий враг. Однако для большинства украинцев война создала очень много проблем и неудобств.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Есть небольшая часть людей (13%), которая поддерживает не только улучшение отношений с Россией, но и ее руководство, но других общий враг объединяет", - отметил он.

По его словам, украинцев также объединяет определенный антиавторитаризм.

"Это скептическое отношение к царям, гетманов. В конце концов, это существенно отличает нас от России. Украинцы не имеют таких ориентаций, как русские - быть великой нацией, сверхдержавой, вмешиваться в жизнь других стран и влиять на все мировые процессы. Например, в России положительное отношение к Сталину у 52% населения. В Украине - в 16%, хотя и это тоже слишком много, по моему мнению. Ранее эта разница не была такой большой", - добавил социолог.

Паниотто отметил, что для украинцев проблема языка никогда не была на первом месте.

"Он всегда на одной из последних позиций. Кроме того, люди не видят в этом проблемы, пока, например, к ним не меняется отношение из-за языка. Он как воздух: люди дышат им и только когда его не хватает, когда происходит загрязнение, они начинают осознавать, что это проблема", - резюмировал он.

Напомним, глава украинкой делегации в ТКГ по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук допускает, что украинская сторона может согласиться на более широкое применение русского языка на Донбассе после его деоккупации.

Также ранее языковой омбудсмен потребовал отменить региональные языки на местах.