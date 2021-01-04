Директор КМІС розповів, які теми найбільше об'єднують і роз'єднують українців

Останнім часом українців об'єднує ставлення до Росії через те, що є загальний ворог. Проте для більшості українців війна створила дуже багато проблем і незручностей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

"Є невелика частина людей (13%), яка підтримує не тільки поліпшення відносин з Росією, але і її керівництво, але інших спільний ворог об'єднує", - зазначив він.

За його словами, українців також об'єднує певний антиавторитаризм.

"Це скептичне ставлення до царів, гетьманів. Зрештою, це суттєво відрізняє нас від Росії. Українці не мають таких орієнтацій, як росіяни - бути великою нацією, наддержавою, втручатися в життя інших країн і впливати на всі світові процеси. Наприклад, в Росії позитивне ставлення до Сталіна у 52% населення. В Україні - у 16%, хоча і це теж дуже багато, на мою думку. Раніше ця різниця не була такою великою", - додав соціолог.

Паніотто зазначив, що для українців проблема мови ніколи не була на першому місці.

"Вона завжди на одній з останніх позицій. Крім того, люди не бачать у цьому проблеми, поки, наприклад, до них не змінюється ставлення через мову. Вона як повітря: люди дихають ним і тільки коли його не вистачає, коли відбувається забруднення, вони починають усвідомлювати, що це проблема", - резюмував він.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук допускає, що українська сторона може погодитися на широке застосування російської мови на Донбасі після його деокупації.

Також раніше мовний омбудсмен зажадав скасувати регіональні мови на місцях.