Труба: руководство Минобороны могло участвовать в схемах на закупках

Государственное бюро расследований рассматривает версию о том, что руководители Министерства обороны Украины входили в преступную группу, которая организовала закупки имущества по завышенным ценам. Об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Труба, в преступную группу могли входить один из руководителей Министерства обороны Украины и руководство управлений и департаментов.

"Эти лица действовали в группе с другими должностными лицами субъектов частного права, а также из исследовательских учреждений. Они предварительно знали, что это имущество не соответствует техническим требованиям", - добавил Труба.

Как сообщало РБК-Украина, Государственное бюро расследований провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины.

Директор ГБР Роман Труба рассказал, что обыски у чиновников Минобороны проводились в рамках дела закупке по завышенным ценам имущества для Вооруженных сил Украины. По словам Трубы, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству результате завышения цен, составляет около 100 миллионов гривен. Пока подозрение никому не предъявлялось.