Директор ГБР рассказал о критериях отбора кандидатов в руководители бюро

Труба заверил, что ни один из кандидатов не будет назначен без соответствующих проверок

Директор Государственного бюро расследования Роман Труба рассказал, по каким критериям отбирали кандидатов в руководители бюро. Об этом он рассказал на заседании Совета общественного контроля при ГБР в связи с результатами голосования внешней комиссии, которая выбрала 27 победителей конкурса на руководящие должности в бюро, передает корреспондент РБК-Украина.

Труба заявил, что лично утвердил критерии. Среди них - возрастной ценз, опыт работы и опыт пребывания на руководящих должностях.

"Конкурс объявлен еще на 44 должности. Критерии кандидатов были утверждены мной. Для руководящего состава это следующие критерии: возрастной ценз, опыт работы, а также необходимость опыта работы на руководящих должностях. Каждый кандидат должен, как минимум, иметь эти критерии. А также, конечно, критерий профессиональных способностей", - сказал он.

По словам директора ГБР, ни один из кандидатов не будет назначен им без соответствующих проверок.

"Я надеюсь, что мне предоставят все факты и все предостережения относительно кандидатов. Факты нарушений кандидатов не пройдут сквозь меня", - заверил Труба.

Напомним, глава ГБР направил руководителю НАБУ Артему Сытнику письмо с просьбой проверить 27 кандидатов на должности в бюро. По словам Трубы, детективы могут проверить имущественное положение кандидатов.

Как писало РБК-Украина, на руководящие должности ГБР выбрали 27 служащих. Решение об их назначении будет принимать директор бюро после проверки победителей.