Директор ФБР Патель прибув до Москви всупереч застереженням, - ЗМІ

Патель у Москві

Директор ФБР Каш Патель прибув до Росії 14 жовтня.

За лічені години до його прибуття речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати можливий візит Пателя. Він пояснив це тим, що поїздки керівників іноземних спецслужб не прийнято анонсувати.

Застереження від поїздки

Ще в липні Politico писало про можливий візит Пателя в Росію 14-15 жовтня. За інформацією журналістів, він планував відвідати Москву і Санкт-Петербург. Очікувалося, що топпосадовець проведе переговори з представниками російської ФСБ.

5 серпня Reuters повідомляло, що керівник ФБР налагодив нові канали співпраці з правоохоронними органами Росії і Китаю. Нібито вони будуть спільно боротися з транснаціональною злочинністю.

За даними агентства, це викликало занепокоєння в американській розвідці через відхід від попередньої політики Вашингтона.

9 жовтня конгресмени-демократи Джеймі Раскін і Джим Гаймс закликали Пателя відмовитися від поїздки до РФ через загрози національній безпеці США.

Адже ФСБ, за їхніми словами, має тривалу історію шпигунських операцій проти американських посадовців. Особливу тривогу викликали повідомлення про можливий обмін персоналом і розвідувальною інформацією як з Росією, так і з Китаєм.

Конгресмени також нагадали про:

російські кібератаки,

втручання у вибори США,

підтримку Москвою противників Вашингтона.

Окремо вони звернули увагу на повідомлення про отримання Пателем 25000 доларів за участь у документальному фільмі режисера, пов'язаного з Кремлем.

Раскін і Гаймс вимагали в разі проведення візиту Пателя організувати закритий брифінг для Конгресу. На ньому планувалося отримання пояснень щодо: