Директор ФБР назвал вмешательство России в американские выборы "самым агрессивным"

Россия до сих пор продолжает проводить спецоперации против США, заявил Рэй

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил в среду, 19 июля, что Россия до сих пор продолжает проводить спецоперации против США и заявил, что страна продолжает "агрессивно" вмешиваться в американские выборы. Об этом сообщает CNN.

Выступая на форуме национальной безопасности, Рэй сказал, что российские операции были "очень активными" и Россия продолжает использовать фейковые новости, пропаганду и тайные операции, чтобы сеять раздор в США.

Рэй также рассказал, согласно оценке разведки США на 2017 год, Россия пыталась вмешаться в последние американские выборы. При этом американская разведка не наблюдала попыток России ориентироваться на определенную избирательную кампанию.

"Для меня это угроза, которую мы должны воспринимать крайне серьезно и реагировать на нее решительно", - сказал Рэй, добавив, что ФБР "рассматривало способы повышения осведомленности" вокруг кампаний дезинформации и предлагало американской общественности "критически относиться к тому, что они читают".

По данным NBC, Рэй согласился с выводами спецслужб США по поводу вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году и отклонил заявление президента России Владимира Путина, что Россия к этому не причастна.

Напомним, ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг опроверг заявление президента США Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия) об отсутствии доказательств того, что русские использовали социальные сети для вмешательства в президентские выборы США в 2016 году.