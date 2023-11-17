Діра в бюджеті Німеччини "заморозила" допомогу Україні на 8 мільярдів євро, - Reuters

Бюджетний комітет ФРН сьогодні, 17 листопада, призупинив остаточні обговорення проекту бюджету на 2024 рік після заборони Конституційним судом уряду переказати 60 мільярдів євро (65 мільярдів доларів) із невикористаних коштів, отриманих під час пандемії, на екологічні ініціативи та підтримку промисловості.

Один із двох розділів бюджету, який не вдалося затвердити, містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 мільярдів євро наступного року.

Наразі влада Німеччини намагається знайти вирішення проблеми з фінансами, щоб розблокувати процес ухвалення держбюджету і відповідно - для надання Силам оборони обіцяної військової допомоги.

"Деякі витрати, заплановані на наступний рік, тепер доведеться скоротити, про що правлячим партіям, ймовірно, важко буде домовитися", - заявив головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

Також повідомляється, що вміст бюджетів міністерств остаточно узгоджено на засіданні комітету.

Накладені державою обмеження цін на газ та електроенергію, термін дії яких мав закінчитися наприкінці року, продовжено до 31 березня 2024 року, передає німецьке інформаційне агентство dpa.

Деякі інші розподіли витрат у ФРН докладно обговорюватимуться наступного четверга, після спеціального засідання у вівторок.

Німеччина хоче подвоїти допомогу Україні

Перед цим міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що країна має намір 2024 року подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро на ці цілі планується витратити 8 млрд євро.

Пізніше із проектом федерального бюджету Німеччини на 2024 рік, який містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 млрд євро, ознайомилися журналісти.

Планувалося, що бюджетний документ після розгляду парламентом буде ухвалено на початку грудня.