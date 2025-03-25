"Діпстрайки" на 1500 км, унікальні операції та ліквідація зрадників: як СБУ бʼє по Росії

Під час повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України стала важливою частиною Сил безпеки та оборони і робить великий внесок у захист країни. СБУ нищить ворога та проводить важливі й унікальні операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ та інформацію від джерел у спецслужбах.
Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року і станом на середину березня 2025-го, бійці СБУ вразили на фронті:
За останні три роки СБУ провела чимало унікальних спецоперацій, які змінили хід війни і шокували ворога. Ключові із них:
Крім того, до цього списку входять регулярні "діпстрайки" вглиб території РФ, які здійснюють СБУ. Це завдає дуже болючих ударів по ворожому ВПК. Росія втрачає мільярди доларів від далекобійних дронів СБУ, які здатні подолати відстань 1,5 тисячі км. СБУ влаштовує "бавовну" на військових аеродромах, складах зброї, нафтобазах і заводах, які виробляють дрони й КАБи;
Також у складі СБУ працюють ефективні "антидронові" розрахунки, які знищують на передовій ворожі БПЛА типу "Суперкам", "Орлан", "Зала", "Ланцет" та їхні екіпажі.
При цьому спецпризначенці СБУ поставили рекорд одномоментного взяття у полон, коли за 1 штурм захопили понад 100 військовослужбовців РФ у Курській області, що дозволило поповнити обмінний фонд.
Під час війни СБУ стала генератором нових військових і технологічних рішень. Серед її розробок - надводні дрони "Sea baby" та "Мамай", далекобійні дрони, снайперська зброя тощо.
На додаток, саме із гвинтівки СБУ "Володар обрію" було встановлено світовий рекорд із дальності снайперського пострілу - 3,8 тисячі метрів.
Всередині країни ефективно працює контррозвідка СБУ: знешкоджує терористів і диверсантів, затримує 100% завербованих росіянами паліїв і підривників. Так, з початку повномасштабної війни СБУ викрила 102 російські агентурні мережі.
Крім того, за цей період СБУ відкрила:
Про великий внесок СБУ у захист країни говорять і такі цифри: з початку повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ отримали понад 1,5 тисячі державних нагород. Найвищим званням "Героя України" відзначено 20 бійців СБУ (з яких 10 посмертно).
Також СБУ системно притягує до відповідальності воєнних злочинців і зрадників, які працюють на РФ. Так, за інформацією джерел РБК-Україна у спецслужбах, саме Служба безпеки ліквідувала:
Служба безпеки України (СБУ) - державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. Підпорядкований президенту України.
Щорічно 25 березня в Україні відзначається день служби СБУ. Саме цього дня у 1992 році Верховна Рада ухвалила закон "Про Службу безпеки України", а її співробітники невдовзі склали присягу на вірність народу.
СБУ займається: контррозвідкою, антитерористичною діяльністю, боротьбою з організованою злочинністю та корупцією, кібербезпекою, захистом державної таємниці, а також з 2014 року відіграє ключову роль у протидії російській агресії.
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