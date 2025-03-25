"Дипстрайки" на 1500 км, уникальные операции и ликвидация предателей: как СБУ бьет по России

В общем, начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на середину марта 2025-го, бойцы СБУ поразили на фронте:

более 1 700 российских танков,

более 3 тысяч ББМ,

почти 250 средств ПВО,

более 550 средств РЭБ и сотни единиц другой техники.

За последние три года СБУ провела немало уникальных спецопераций, которые изменили ход войны и шокировали врага. Ключевые из них:

два подрыва Крымского моста : в октябре 2022 года с помощью грузовика со взрывчаткой, в июле 2023 года - надводными дронами "Sea baby";

: в октябре 2022 года с помощью грузовика со взрывчаткой, в июле 2023 года - надводными дронами "Sea baby"; поражение 11 военных кораблей РФ в Черном море с помощью надводных дронов и удержание контроля над акваторией для обеспечения зернового коридора;

Кроме того, в этот список входят регулярные "дипстрайки" вглубь территории РФ, которые осуществляют СБУ. Это наносит очень болезненные удары по вражескому ВПК. Россия теряет миллиарды долларов от дальнобойных дронов СБУ, которые способны преодолеть расстояние 1,5 тысячи км. СБУ устраивает "бавовну" на военных аэродромах, складах оружия, нефтебазах и заводах, которые производят дроны и КАБы;

Также в составе СБУ работают эффективные "антидронные" расчеты, которые уничтожают на передовой вражеские БПЛА типа "Суперкам", "Орлан", "Зала", "Ланцет" и их экипажи.

При этом спецназовцы СБУ поставили рекорд одномоментного взятия в плен, когда за 1 штурм захватили более 100 военнослужащих РФ в Курской области, что позволило пополнить обменный фонд.

Во время войны СБУ стала генератором новых военных и технологических решений. Среди ее разработок - надводные дроны "Sea baby" и "Мамай", дальнобойные дроны, снайперское оружие и т. д.

В дополнение, именно из винтовки СБУ "Володар обрію" был установлен мировой рекорд по дальности снайперского выстрела - 3,8 тысячи метров.

Внутри страны эффективно работает контрразведка СБУ: обезвреживает террористов и диверсантов, задерживает 100% завербованных россиянами поджигателей и подрывников. Так, с начала полномасштабной войны СБУ разоблачила 102 российские агентурные сети.

Кроме того, за этот период СБУ открыла:

более 3,5 тысячи уголовных производств по государственной измене (840 человек уже осуждены);

более 8,7 тысячи уголовных производств по фактам коллаборационистской деятельности и пособничества государству-агрессору (осуждены 1 586 человек);

более 600 производств по передаче врагу данных о ВСУ или корректировке обстрелов (осужден 181 человек).

О большом вкладе СБУ в защиту страны говорят и такие цифры: с начала полномасштабного вторжения РФ сотрудники СБУ получили более 1,5 тысячи государственных наград. Высшим званием "Героя Украины" отмечено 20 бойцов СБУ (из которых 10 посмертно).

Также СБУ системно привлекает к ответственности военных преступников и предателей, работающих на РФ. Так, по информации источников РБК-Украина в спецслужбах, именно Служба безопасности ликвидировала:

генерала, начальника войск радиационной и химзащиты РФ Игоря Кириллова;

руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет Валерия Транковского;

экс-нардепа-предателя Илью Киву;

боевика и пропагандиста Владлена Татарского и других.

День СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) - государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями, который обеспечивает государственную безопасность Украины. Подчинен президенту Украины.