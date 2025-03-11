Діпстрайк по РФ. Україна атакувала два найбільші нафтові підприємства ворога

Підрозділи Сил безпілотних систем України завдали ударів по стратегічних об’єктах нафтової та нафтопереробної галузі Росії. Зокрема, атаковано Московський нафтопереробний завод, розташований за 450 км від українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сил безпілотних систем.

"Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали Deep Strike по низці стратегічних об’єктів нафтової та нафтопереробної галузі росії. Зокрема, оператори СБС вдарили по Московському нафтопереробному заводу, що розташований за 450 км від українського кордону", - сказано у повідомленні.

Окрім цього було атаковано лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Стальной конь", яка знаходиться за 170 км від українського кордону. Це один з найбільших російських нафтових терміналів, який забезпечує управління технологічними процесами на ділянці магістрального нафтопроводу "Дружба" та зберігає нафтопродукти.

Що відомо про Московський НПЗ

Московський нафтопереробний завод (НПЗ) є одним із найбільших підприємств у нафтовій галузі Росії, розташований у столиці. Він здатний переробляти до 11 мільйонів тонн нафти на рік, забезпечуючи Москву та прилеглі регіони до 50% пального, зокрема бензину та дизельного палива.

Завод є стратегічно важливим об’єктом для російської економіки та транспортної інфраструктури. Будь-які пошкодження Московського НПЗ можуть призвести до перебоїв у постачанні пального та зростання цін на нафтопродукти всередині країни.

Що відомо про ЛВДС

Лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) "Стальной конь" розташована в Орловській області Росії та відіграє ключову роль у функціонуванні нафтопроводу "Дружба". Станція забезпечує управління технологічними процесами транспортування нафти, регулює потоки сировини та контролює роботу нафтопровідної системи, що з’єднує Росію з Європою.

Об’єкт має стратегічне значення, оскільки саме через нього здійснюється постачання нафти на морський термінал "Усть-Луга" у Ленінградській області, звідки російська сировина експортується далі. Удари по ЛВДС "Стальной конь" можуть суттєво вплинути на логістику транспортування нафти та знизити ефективність російської енергетичної інфраструктури.