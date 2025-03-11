Дипстрайк по РФ. Украина атаковала два крупнейших нефтяных предприятия врага

Подразделения Сил беспилотных систем Украины нанесли удары по стратегическим объектам нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли России. В частности, атакован Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в 450 км от украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил беспилотных систем.

"Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли Deep Strike по ряду стратегических объектов нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли России. В частности, операторы СБС ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен в 450 км от украинской границы", - сказано в сообщении.

Кроме этого была атакована линейно-производственная диспетчерская станция "Стальной конь", которая находится в 170 км от украинской границы. Это один из крупнейших российских нефтяных терминалов, который обеспечивает управление технологическими процессами на участке магистрального нефтепровода "Дружба" и хранит нефтепродукты.

Что известно о Московском НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) является одним из крупнейших предприятий в нефтяной отрасли России, расположенный в столице. Он способен перерабатывать до 11 миллионов тонн нефти в год, обеспечивая Москву и близлежащие регионы до 50% топлива, в частности бензина и дизельного топлива.

Завод является стратегически важным объектом для российской экономики и транспортной инфраструктуры. Любые повреждения Московского НПЗ могут привести к перебоям в поставках топлива и росту цен на нефтепродукты внутри страны.

Что известно о ЛПДС

Линейно-производственная диспетчерская станция (ЛПДС) "Стальной конь" расположена в Орловской области России и играет ключевую роль в функционировании нефтепровода "Дружба". Станция обеспечивает управление технологическими процессами транспортировки нефти, регулирует потоки сырья и контролирует работу нефтепроводной системы, соединяющей Россию с Европой.

Объект имеет стратегическое значение, поскольку именно через него осуществляется поставка нефти на морской терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области, откуда российское сырье экспортируется дальше. Удары по ЛПДС "Стальной конь" могут существенно повлиять на логистику транспортировки нефти и снизить эффективность российской энергетической инфраструктуры.