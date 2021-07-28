От дипломов до COVID-сертификатов: в Каменце-Подольском блокировали бизнес по подделке документов

В типографии изготавливали ряд документов: дипломы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР тестов.

Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы. Прием заказов на изготовление и сбыт таких документов осуществлялся в интернете на популярных торговых площадках.

Во время обысков изъяли значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР тестов, а также большое количество образцов голограмм.

Кроме того, изъяты три ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также обнаружили переписки с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.

Организатора этого бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.