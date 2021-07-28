UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

От дипломов до COVID-сертификатов: в Каменце-Подольском блокировали бизнес по подделке документов

Автор: Инна Собора

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области обнаружили деятельность подпольной "типографии", где изготавливали поддельные документы. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

В типографии изготавливали ряд документов: дипломы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР тестов.

Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы. Прием заказов на изготовление и сбыт таких документов осуществлялся в интернете на популярных торговых площадках.

Во время обысков изъяли значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР тестов, а также большое количество образцов голограмм.

Кроме того, изъяты три ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также обнаружили переписки с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.

Организатора этого бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каменец-Подольскийподделкадокументы