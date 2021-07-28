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Від дипломів до COVID-сертифікатів: у Кам'янці-Подільську блокували бізнес по підробці документів

Автор: Инна Собора

У місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області виявили діяльність підпільної "друкарні", де виготовляли підроблені документи. За даним фактом розпочате кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

У друкарні виготовляли низку документів: дипломи про вищу освіту, сертифікати, свідоцтва, атестати та додатки до них, сертифікати про вакцинування від COVID-19, довідки про негативні результати ПЛР тестів.

Підроблені документи при цьому містили голографічні захисні елементи. Прийом замовлень на виготовлення та збут таких документів здійснювався в інтернеті на популярних торгівельних майданчиках.

Під час обшуків вилучили значну кількість дипломів з елементами голографічного захисту, різноманітні посвідчення, у тому числі співробітників поліції та преси, мокрі печатки Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я Республіки Білорусь, сертифікати про вакцинування від COVID-19 та негативні результати ПЛР тестів, а також велику кількість зразків голограм.

Крім того, вилучено три ноутбука із відомостями про спілкування з клієнтами, зразками дипломів, програмними засобами для виготовлення документів, 15 мобільних телефонів, на яких також виявлено листування із клієнтами, одноразові сім-картки, чорнові записи та обладнання.

Організатора цього бізнесу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Кам'янець-Подільськийподделкадокументы