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Дипломаты США попросили Китай снизить импорт нефти из Ирана

Автор: Артур Родивилов

США по дипломатическим каналам обратилась к Китаю, чтобы убедить китайскую сторону снизить объемы импорта нефти из Ирана. Тегеран из-за развития своей ядерной программы находится под санкциями США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вопрос закупок иранской нефти обсуждался в июне, во время визита первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Китай, сообщил европейский источник Reuters.

По данным аналитической компании Kpler, средний объем импорта иранской нефти Китаем с начала года составил 553 тыс. баррелей в сутки в августе.

"Мы применяли и будем при необходимости применять наши санкционные полномочия, чтобы реагировать на уклонения Ирана от санкций, в том числе посредством ведения дел с компаниями в Китае. Тем не менее в рамках диалога по Ирану мы подходим к этому вопросу с Китаем дипломатическим путем, и мы полагаем, что так будет эффективнее",- приводит Reuters слова высокопоставленного чиновника США.

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Нефть