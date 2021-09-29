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Дипломати США попросили Китай знизити імпорт нафти з Ірану

Автор: Артур Родивилов

США дипломатичними каналами звернулася до Китаю, щоб переконати китайську сторону знизити обсяги імпорту нафти з Ірану. Тегеран через розвиток своєї ядерної програми перебуває під санкціями США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Питання закупівель іранської нафти обговорювалося в червні, під час візиту першого заступника держсекретаря США Уенді Шерман в Китай, повідомило європейське джерело Reuters.

За даними аналітичної компанії Kpler, середній обсяг імпорту іранської нафти Китаєм з початку року склав 553 тис. барелів на добу в серпні.

"Ми застосовували та будемо при необхідності застосовувати наші санкційні повноваження, щоб реагувати на ухилення Ірану від санкцій, в тому числі за допомогою ведення справ з компаніями в Китаї. Проте в рамках діалогу щодо Ірану ми підходимо до цього питання з Китаєм дипломатичним шляхом, і ми вважаємо, що так буде ефективніше", - наводить Reuters слова високопоставленого чиновника США.

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Нафта