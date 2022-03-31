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Дипломаты США и ЕС обсудили новые шаги по экономической изоляции России

Фото: флаг ЕС (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Европейский союз и Соединенные Штаты провели сегодня в Вашингтоне первый диалог высокого уровня между США и ЕС касательно новых шагов по экономической изоляции России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

"Дипломаты обсудили дополнительные шаги, направленные на дальнейшую изоляцию России от экономики США и ЕС и международной финансовой системы за ее действия", - говорится в заявлении.

Обе стороны подчеркнули необходимость консолидации международной поддержки правительства и народа Украины и привлечения к ответственности правительства России.

Они также приветствовали растущее число стран, применяющих санкции и меры экспортного контроля после российского вторжения в Украину.

Дипломаты также подчеркнули важность того, чтобы Китай поддерживал немедленное прекращение боевых действий, создание гуманитарных коридоров и предотвращение любых рисков дальнейшей эскалации.

Они также подчеркнули, что будут и впредь призывать Китай не обходить и не подрывать санкции против России, а также не оказывать никакой поддержки российской агрессии против Украины.

Напомним, Япония ужесточит правила обращения криптовалют ради эффективности санкций против РФ.

Ранее Британия запретила обслуживать самолеты и суда российских олигархов.

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Санкции против РоссииСоединенные Штаты Америки