Дипломаты США и ЕС обсудили новые шаги по экономической изоляции России

"Дипломаты обсудили дополнительные шаги, направленные на дальнейшую изоляцию России от экономики США и ЕС и международной финансовой системы за ее действия", - говорится в заявлении.

Обе стороны подчеркнули необходимость консолидации международной поддержки правительства и народа Украины и привлечения к ответственности правительства России.

Они также приветствовали растущее число стран, применяющих санкции и меры экспортного контроля после российского вторжения в Украину.

Дипломаты также подчеркнули важность того, чтобы Китай поддерживал немедленное прекращение боевых действий, создание гуманитарных коридоров и предотвращение любых рисков дальнейшей эскалации.

Они также подчеркнули, что будут и впредь призывать Китай не обходить и не подрывать санкции против России, а также не оказывать никакой поддержки российской агрессии против Украины.