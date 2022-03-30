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Британия запретила обслуживать самолеты и суда российских олигархов

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Среда 30 марта 2022 21:32
Британия запретила обслуживать самолеты и суда российских олигархов Фото: Британия запретила обслуживать самолеты и суда российских олигархов (Getty Images
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания приняла новые законы против российских олигархов. Запретила обслуживать их и суда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Запрет касается всех олигархов, которые попали под список санкций в результате вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Управление по иностранным делам, делам Содружества и развития отметило, что новые правила будут немедленно использованы против бизнесменов России Евгения Швидлера и Олега Тинькова.

Также санкции в отношении финансов, торговли или же морских перевозок были введены и против "ЛДНР".

"Нет сомнений, что Путин и его элита были удивлены силой наших санкций. Мы будем продолжать усиливать давление до тех пор, пока российские войска находятся в Украине, нацеливаясь не только на бизнес олигархов, но и на их активы и международный образ жизни", - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трус.

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