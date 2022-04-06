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Дипломаты ЕС не смогли согласовать новые санкции против РФ и эмбарго на уголь, - Reuters

Фото: в ЕС не смогли согласовать новые санкции против России (flickr com eu2017ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дипломатам Евросоюза сегодня не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля. Причиной этого стала необходимость решить технические вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источника агентства, послы стран ЕС не смогли утвердить новые санкции против России, предложенные Еврокомиссией. Дипломатам нужно решить технические вопросы, в том числе о том, повлияет ли запрет на импорт российского угля на действующие контракты.

Собеседники издания добавили, что новый пакет санкций против России должны одобрить правительства стран ЕС. Однако на встрече представителей Евросоюза по этому вопросу были высказаны опасения.

Напомним, ранее стало известно о том, что при согласовании новых санкций ЕС против России возник ряд технических вопросов.

Отметим, накануне в Еврокомиссии раскрыли детали пятого пакета санкций против России.

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