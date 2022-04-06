Дипломати ЄС не змогли узгодити нові санкції проти РФ і ембарго на вугілля, - Reuters

Дипломатам Євросоюзу сьогодні не вдалося узгодити новий пакет санкцій проти РФ і домовитися про заборону імпорту російського вугілля. Причиною цього стала необхідність розв'язувати технічні питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерела агентства, посли країн ЄС не змогли затвердити нові санкції проти Росії, запропоновані Єврокомісією. Дипломатам потрібно розв'язувати технічні питання, в тому числі про те, чи вплине заборона на імпорт російського вугілля на діючі контракти.
Співрозмовники видання додали, що новий пакет санкцій проти Росії повинні схвалити уряди країн ЄС. Однак на зустрічі представників Євросоюзу з цього питання були висловлені побоювання.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що при узгодженні нових санкцій ЄС проти Росії виникла низка технічних питань.
Зазначимо, напередодні в Єврокомісії розкрили деталі п'ятого пакета санкцій проти Росії.
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