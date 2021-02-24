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Дипломаты ЕС одобрили список санкций против России из-за Навального, - журналист

Автор: Дмитрий Левицкий

Дипломаты Европейского союза сегодня одобрили список санкций против России из-за заключения оппозиционера Алексея Навального. В дальнейшем этот список должны рассмотреть послы стран ЕС.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

В список санкций попали четверо руководителей российских силовых органов:

  • глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин;
  • генеральный прокурор Игорь Краснов;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Если послы ЕС поддержат этот список, то ограничения вступят в силу уже 5 марта 2021 года.

"Как и ожидалось, дипломаты ЕС одобрили санкции против Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова за заключение Навального. Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а санкции должны вступить в силу 5 марта", - написал журналист.

Напомним, в понедельник министры иностранных дел ЕС приняли политическое решение о введении санкций против России. Как заявлял глава европейской дипломатии, санкции будут подготовлены в течение недели.

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Новости Украины Санкции против РоссииЕвросоюзНавальный
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