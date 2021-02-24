RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дипломати ЄС схвалили список санкцій проти Росії через Навального, - журналіст

Автор: Дмитро Левицький

Дипломати Європейського союзу сьогодні схвалили список санкцій проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Надалі цей список мають розглянути посли країн ЄС.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter.

До списку санкцій потрапили четверо керівників російських силових органів:

  • глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін;
  • генеральний прокурор Ігор Краснов;
  • глава Росгвардіі Віктор Золотов;
  • глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Якщо посли ЄС підтримають цей список, то обмеження набудуть чинності вже 5 березня 2021 року.

"Як і очікувалося, дипломати ЄС сьогодні схвалили санкції проти Бастрикіна, Краснова, Золотова та Калашникова за ув'язнення Навального. Посли ЄС повинні дати зелене світло 3 березня, а санкції повинні набути чинності 5 березня", - написав журналіст.

Нагадаємо, у понеділок міністри закордонних справ ЄС ухвалили політичне рішення про введення санкцій проти Росії. Як заявляв глава європейської дипломатії, санкції будуть підготовані протягом тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Санкції проти РосіїЕвросоюзНавальный
Читайте також
США готують санкції проти РФ за кібератаки та отруєння Навального, - WP
Кулеба закликав ЄС ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в Криму
Прогноз погоди