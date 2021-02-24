Дипломати ЄС схвалили список санкцій проти Росії через Навального, - журналіст

Дипломати Європейського союзу сьогодні схвалили список санкцій проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Надалі цей список мають розглянути посли країн ЄС.
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter.
До списку санкцій потрапили четверо керівників російських силових органів:
Якщо посли ЄС підтримають цей список, то обмеження набудуть чинності вже 5 березня 2021 року.
"Як і очікувалося, дипломати ЄС сьогодні схвалили санкції проти Бастрикіна, Краснова, Золотова та Калашникова за ув'язнення Навального. Посли ЄС повинні дати зелене світло 3 березня, а санкції повинні набути чинності 5 березня", - написав журналіст.
Нагадаємо, у понеділок міністри закордонних справ ЄС ухвалили політичне рішення про введення санкцій проти Росії. Як заявляв глава європейської дипломатії, санкції будуть підготовані протягом тижня.