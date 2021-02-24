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Дипломати ЄС схвалили список санкцій проти Росії через Навального, - журналіст

Новость на русском → Брюссель, Середа 24 лютого 2021 20:09
Дипломати ЄС схвалили список санкцій проти Росії через Навального, - журналіст Фото: Олексій Навальний (twitter.com VladlenLos)
Автор: Дмитро Левицький

Дипломати Європейського союзу сьогодні схвалили список санкцій проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Надалі цей список мають розглянути посли країн ЄС.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter.

До списку санкцій потрапили четверо керівників російських силових органів:

  • глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін;
  • генеральний прокурор Ігор Краснов;
  • глава Росгвардіі Віктор Золотов;
  • глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Якщо посли ЄС підтримають цей список, то обмеження набудуть чинності вже 5 березня 2021 року.

"Як і очікувалося, дипломати ЄС сьогодні схвалили санкції проти Бастрикіна, Краснова, Золотова та Калашникова за ув'язнення Навального. Посли ЄС повинні дати зелене світло 3 березня, а санкції повинні набути чинності 5 березня", - написав журналіст.

Нагадаємо, у понеділок міністри закордонних справ ЄС ухвалили політичне рішення про введення санкцій проти Росії. Як заявляв глава європейської дипломатії, санкції будуть підготовані протягом тижня.

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