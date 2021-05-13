На дипломатов США совершили более 130 "акустических атак", - NYT

Более 130 дипломатических сотрудников США, работающих за границей, получили повреждения головного мозга в результате воздействия так называемых "акустических атак". Американские дипломаты впервые начали на это жаловаться в 2016 году.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
У дипломатов были головокружение, шумы в голове, ощущение вибрации, тошнота, проблемы со зрением.
С симптомами, которые приводят к повреждению мозга, столкнулись американские дипломатические сотрудники из Европы и других азиатских стран. В статистику не вошли "акустические атаки" на сотрудников ЦРУ, количество которых не разглашается из соображений секретности.
NYT сообщает, что с декабря произошли по меньшей мере три подобных случая, причем один из них - в последние две недели. Пострадали сотрудники ЦРУ, они должны пройти амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что технологию "направленной энергии" против США могло применять ГРУ РФ.
Напомним, 25 августа 2017 года Госдепартамент сообщил, что по меньшей мере 16 работников посольства США на Кубе пострадали от "акустической атаки" в конце 2016 года.