На дипломатов США совершили более 130 "акустических атак", - NYT

Более 130 дипломатических сотрудников США, работающих за границей, получили повреждения головного мозга в результате воздействия так называемых "акустических атак". Американские дипломаты впервые начали на это жаловаться в 2016 году.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

У дипломатов были головокружение, шумы в голове, ощущение вибрации, тошнота, проблемы со зрением.

С симптомами, которые приводят к повреждению мозга, столкнулись американские дипломатические сотрудники из Европы и других азиатских стран. В статистику не вошли "акустические атаки" на сотрудников ЦРУ, количество которых не разглашается из соображений секретности.

NYT сообщает, что с декабря произошли по меньшей мере три подобных случая, причем один из них - в последние две недели. Пострадали сотрудники ЦРУ, они должны пройти амбулаторное лечение.