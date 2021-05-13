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На дипломатів США здійснили понад 130 "акустичних атак", - NYT

Автор: Анастасія Рокитна

Більше 130 дипломатичних співробітників США, що працюють за кордоном, отримали пошкодження головного мозку в результаті впливу так званих "акустичних атак". Американські дипломати вперше почали на це скаржитися в 2016 році.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела.

У дипломатів були запаморочення, шуми в голові, відчуття вібрації, нудота, проблеми із зором.

З симптомами, які призводять до пошкодження мозку, зіткнулися американські дипломатичні співробітники з Європи та інших азіатських країн. У статистику не увійшли "акустичні атаки" на співробітників ЦРУ, кількість яких не розголошується з міркувань секретності.

NYT повідомляє, що з грудня відбулися щонайменше три подібних випадки, причому один з них - в останні два тижні. Постраждали співробітники ЦРУ, вони повинні пройти амбулаторне лікування.

Раніше повідомлялося, що технологію "спрямованої енергії" проти США могло застосовувати ГРУ РФ.

Нагадаємо, 25 серпня 2017 року Держдепартамент повідомив, що щонайменше 16 працівників посольства США на Кубі постраждали від "акустичної атаки" в кінці 2016 року.

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