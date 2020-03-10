Дипломатии Зеленского повезло с запасом прочности предыдущих лет, - Елисеев

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Елисеев убежден, Порошенко обеспечил создание Совместной международной следственной группы по МН17

Дипломатия президента Владимира Зеленского в деле о расследовании сбитого МН17 использует запас прочности, заложенный пятым президентом Петром Порошенко, который обеспечил создание Совместной международной следственной группы, благодаря своим активным контактам с международными лидерами пострадавших стран. Об этом написал советник Петра Порошенко Константин Елисеев в своем блоге на LB.ua "Дипломатия Зеленского в начале марта: плюсы и минусы".

"9 марта в Нидерландах начинается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых в совершении этого ужасного преступления. Несмотря на очевидный дипломатический ляп в виде освобождения ключевого свидетеля Цемаха, в очередной раз дипломатии Зеленского повезло с запасом прочности предыдущих лет. Процесс установления истины и определения виновных были начаты в первые месяцы после трагедии", - пишет Елисеев.

По его словам, несмотря на то, что сейчас в деле о МН17 речь идет лишь о среднем звено, важно не останавливаться и в сотрудничестве с партнерами продолжать отстаивать линию на установление всех главных виновников катастрофы.

"Никто не удивится, если судом уже в официальном порядке будет установлено, что те, кто отдавали преступные приказы и команду на уничтожение самолета, сидят в высоких кабинетах страны-агрессора", - добавил Елисеев.

Напомним, 10 марта отложили проведение судебных слушаний по делу о катастрофе рейса МН17 до 23 марта. Такое решение было принято в связи с представлением запросов стороны защиты, прокуратуры и адвокатов ближайших родственников жертв катастрофы. Ожидается, что 23 марта суд примет решение по данным запросам.